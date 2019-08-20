«Волгарь» сравнил выплаты за Сутормина с одной палочкой картофеля фри

Пресс-служба астраханского «Волгаря» подшутила над суммой солидарных выплат за трансфер бывшего игрока команды Алексея Сутормина в «Рубин» и «Зенит». Астраханцам досталось 0,988% от 50 тыс. рублей, что составило 494 рубля.
«Волгарь» опубликовал в «Твиттере» фотографию котёнка, который ест одну палочку картофеля фри, с подписью: «Солидарные выплаты за Сутормина. Эх, ребята».
25-летний Сутормин перешёл в «Рубин» из «Оренбурга» 29 июня. Но всего через несколько дней «Зенит» договорился о переходе хавбека. Это полноценный трансфер, который был оформлен между казанским и петербургским клубами.
Напомним, Алексей является воспитанником «Строгино» и «Зенита», а за «Оренбург» выступал с 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями.
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