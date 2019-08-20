Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тамбов» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Волгарь» сравнил выплаты за Сутормина с одной палочкой картофеля фри

«Волгарь» сравнил выплаты за Сутормина с одной палочкой картофеля фри
Футбол / РПЛ 0

Пресс-служба астраханского «Волгаря» подшутила над суммой солидарных выплат за трансфер бывшего игрока команды Алексея Сутормина в «Рубин» и «Зенит». Астраханцам досталось 0,988% от 50 тыс. рублей, что составило 494 рубля.

«Волгарь» опубликовал в «Твиттере» фотографию котёнка, который ест одну палочку картофеля фри, с подписью: «Солидарные выплаты за Сутормина. Эх, ребята».

25-летний Сутормин перешёл в «Рубин» из «Оренбурга» 29 июня. Но всего через несколько дней «Зенит» договорился о переходе хавбека. Это полноценный трансфер, который был оформлен между казанским и петербургским клубами.

Напомним, Алексей является воспитанником «Строгино» и «Зенита», а за «Оренбург» выступал с 2018 года. В нынешнем сезоне полузащитник принял участие в шести матчах Российской Премьер-Лиги, в которых не отметился результативными действиями.

Опубликован документ, подтверждающий трансфер Сутормина за 50 тыс. рублей
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент