«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в 1-м матче раунда плей-офф квалификации ЛЧ

В первом матче раунда плей-офф Лиги чемпионов «Краснодар» проиграл «Олимпиакосу». Встреча проходила в Пирее на стадионе «Георгиос Караискакис». Итоговый счёт матча — 4:0.
Первый мяч был забит на 30-й минуте. Мигель Герреро получил пас на линии чужой штрафной от Георгиоса Масураса и со второго касания исполнил классный удар точно в дальний угол ворот Матвея Сафонова. На 78-й минуте хозяева удвоили преимущество в счёте. В ходе контратаки Лазар Ранджелович получил пас от Матьё Вальбуэна на правом краю чужой штрафной и ударом с рикошетом от Йона Гудни Фьолусона отправил мяч в дальний угол ворот гостей. На 85-й минуте тот же Ранджелович сделал дубль. Он, снова получив пас от Вальбуэна в центральной зоне у чужой штрафной, исполнил сильный удар низом в ближний угол ворот Сафонова. Голкипер гостей на удар среагировал с опозданием. Точку на 89-й минуте матча поставил Даниэл Каштелу.
Другим неприятным моментом для «Краснодара» стала травма Реми Кабелла, которую француз получил ещё в середине первого тайма.
Ответный матч «Краснодар» и «Олимпиакос» сыграют 27 августа.
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