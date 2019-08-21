Фанаты «Олимпиакоса» избили российского продюсера перед матчем с «Краснодаром»

Перед матчем раунда плей-офф Лиги чемпионов между «Олимпиакосом» и «Краснодаром» фанаты греческой команды избили российского продюсера видеоагентства Ruptly, сообщает RT на русском.

Согласно информации источника, на продюсера напали четыре человека. Они спросили у него, откуда он. Не дожидаясь ответа, нападавшие попытались отобрать у россиянина микрофон и камеру. Продюсер оказал сопротивление, в результате чего завязалась драка. В итоге журналисту сломали нос. Пострадавший обратился в полицию.

Об инциденте оператор рассказал следующее: «Двое одновременно полезли в оба боковых кармана и вытащили мобильный и микрофон, третий нанёс прямой в нос. Потом выбросили мои вещи и ушли. Меня повезли в больницу вправлять нос», — сообщил продюсер. По его же словам, нападение на него было совершено фанатами «Олимпиакоса».