Хавбек «Олимпиакоса» Масурас: хорошо справлялись с контратаками «Краснодара»

Полузащитник «Олимпиакоса» Георгиос Масурас прокомментировал разгромную победу в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов над «Краснодаром» (4:0).

«Сегодня мы сделали очень большой шаг на пути к выходу в групповую стадию Лиги чемпионов. Мы были уверены в себе и по большей части хорошо справлялись с контратаками соперника. Таков их стиль игры», — приводит слова Масураса Sport24.gr со ссылкой на Cosmote TV.

Ответный матч между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» состоится во вторник, 27 августа.

Напомним, в предыдущем раунде Лиги чемпионов «Краснодар» за счёт правила выездного гола прошёл «Порту» (0:1, 3:2). «Олимпиакос» в двухматчевом противостоянии оказался сильнее «Башакшехира» (1:0, 2:0).