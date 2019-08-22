Хавбек «Олимпиакоса» Масурас: хорошо справлялись с контратаками «Краснодара»
Полузащитник «Олимпиакоса» Георгиос Масурас прокомментировал разгромную победу в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов над «Краснодаром» (4:0).
«Сегодня мы сделали очень большой шаг на пути к выходу в групповую стадию Лиги чемпионов. Мы были уверены в себе и по большей части хорошо справлялись с контратаками соперника. Таков их стиль игры», — приводит слова Масураса Sport24.gr со ссылкой на Cosmote TV.
Ответный матч между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» состоится во вторник, 27 августа.
Напомним, в предыдущем раунде Лиги чемпионов «Краснодар» за счёт правила выездного гола прошёл «Порту» (0:1, 3:2). «Олимпиакос» в двухматчевом противостоянии оказался сильнее «Башакшехира» (1:0, 2:0).
«Олимпиакос» разгромил «Краснодар» в 1-м матче раунда плей-офф квалификации ЛЧ
- 22 августа 2019
-
00:16
- 21 августа 2019
-
23:53
-
23:53
-
23:38
-
23:25
-
23:20
-
22:57
-
22:55
-
22:24
-
22:23
-
22:12
-
21:59
-
21:48
-
21:43
-
21:28
-
21:05
-
20:48
-
20:32
-
20:26
-
20:22
-
20:08
-
20:04
-
19:58
-
19:52
-
19:42
-
19:37
-
19:32
-
19:14
-
19:00
-
18:58
-
18:51
-
18:38
-
18:35
-
18:28
-
18:23
Партнерский контент