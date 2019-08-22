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Баду — о матче с «Брагой»: если «Спартак» сыграет, как с ЦСКА, то всё получится

Баду — о матче с «Брагой»: если «Спартак» сыграет, как с ЦСКА, то всё получится
Футбол / Лига Европы 0

Полузащитник «Спартака» Малкольм Баду высказался о предстоящем матче раунда плей-офф квалификации Лиги Европы с «Брагой». Встреча состоится в четверг, 22 августа, на стадионе «AXA — Мунисипал-ди-Брага». Начало матча — в 21:45.

«Нас ждёт очень важная игра против «Браги». Если мы хотим выступать в групповом турнире Лиги Европы, то должны побеждать. Надеюсь, нам удастся это сделать. «Брага» — очень сильная команда, но если мы сыграем так же, как в недавнем дерби, то у нас обязательно всё получится. Мы знаем, что можем обыграть эту португальскую команду, и недавняя победа «Краснодара» над «Порту» — отличный пример для нас», — приводят слова Баду «Известия».

Ответный матч «Спартак» и «Брага» сыграют 29 августа.

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