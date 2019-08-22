Созин: хочется подвига «Ливерпуля» в игре с «Барсой» в исполнении «Краснодара»

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин прокомментировал разгромное поражение «Краснодара» в первом матче раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (0:4).

«Краснодар» выглядел неожиданно слабо. Состояние команды и Галицкого сейчас представить страшно, ведь все очень хотели в Лигу чемпионов. Руководство сделало для этого всё, как они считали нужным. Это серьёзнейший удар для «быков». Главное, чтобы в руководстве руки сейчас не опустили. После второго мяча «Краснодар» посыпался.

Матч жизни «Краснодар» уже сыграл с «Порту», там вышли все эмоции. Тогда и решили, что задачу выполнили. Сегодняшнее поражение – бесценный опыт, в том числе и для Мусаева. Нужно наживать его самим, а не читать книжки и слушать опытных футболистов.

Оптимисты, наверное, верят, что остаётся шанс на 5:0 в ответной игре. Да и мне хочется подвига «Ливерпуля» в игре с «Барсой» в исполнении «Краснодара». Может, история и повторится», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.