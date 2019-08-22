Матвеев: игра с «Олимпиакосом» была равной

Главный тренер «Краснодара» Сергей Матвеев подвёл итоги первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (0:4).



«Атмосфера в раздевалке сейчас не радужная. Игра была равной, но „Олимпиакос“ забил свои моменты. Из-за травмы Кабеллы стало сложно комбинировать на чужой половине поля. Когда нам забили второй, то можно было сесть в оборону, но мы сыграли авантюрно. „Олимпиакос“ я поздравляю с победой. Теперь все силы бросим на чемпионат.



Не жалеем ли о выбранном на матч составе? Нет. У нас сейчас сложный график, состав был оптимальный. Берга мы не поменяли раньше, потому что замены было делать рискованно», — передаёт слова Матвеева корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Куликов.

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