Илья Абаев побывал в гостях у «Чемпионата». Фото из редакции
21 августа очередным гостем редакции «Чемпионата» стал вратарь «Чертаново» Илья Абаев.
Лучшие кадры из редакции — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.
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