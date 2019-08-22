Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тамбов» — «Динамо». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Илья Абаев побывал в гостях у «Чемпионата». Фото из редакции

Илья Абаев побывал в гостях у «Чемпионата». Фото из редакции
Футбол / РПЛ 0

21 августа очередным гостем редакции «Чемпионата» стал вратарь «Чертаново» Илья Абаев.

Лучшие кадры из редакции — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент