Ари: уверен, что «Краснодар» сможет пройти дальше

Нападающий «Краснодара» Ари подвёл итоги первого матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов с «Олимпиакосом» (0:4).
«Олимпиакос» — это очень сильная команда, сегодня греки выглядели великолепно. Наша команда сыграла не так, как планировала, поэтому получился такой результат. У «Краснодара» было очень много моментов, но нас подвела реализация. Если бы мы забили, то всё сложилось бы по-другому.
Я уверен, что мы можем пройти дальше, мы будем играть на домашнем стадионе, нам это поможет. Конечно, это очень обидное поражение, но нужно верить в себя, это же футбол — тут всё возможно. Вспомните пример с «Барселоной» и ПСЖ, никто не верил в испанцев», — приводит слова Ари ТАСС.
Ответный матч между «Краснодаром» и «Олимпиакосом» состоится во вторник, 27 августа.
Напомним, в предыдущем раунде Лиги чемпионов «Краснодар» за счёт правила выездного гола прошёл «Порту» (0:1, 3:2). «Олимпиакос» в двухматчевом противостоянии оказался сильнее «Башакшехира» (1:0, 2:0).
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