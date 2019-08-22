«Брага» перед матчем со «Спартаком» усилилась новым форвардом

Нападающий «Фулхэма» Руй Фонте подписал контракт с «Брагой». 29-летний игрок заключил с португальской командой соглашение на три года. Об этом сообщил официальный «твиттер» клуба.

Фонте ранее уже выступал за «Брагу» с 2015 по 2017 год. В прошлом сезоне он был арендован «Лиллем», за который сыграл 20 матчей и забил один мяч.



Напомним, что «Брага» является соперником московского «Спартака» по раунду плей-офф квалификации Лиги Европы. Первую встречу команды проведут первый матч в Португалии 22 августа. Начало игры — в 22:00 по московскому времени.

Игру будет судить бригада арбитров из Испании. Главным рефери назначен Хавьеро Эстрада Фернандес. Ему будут помогать судьи на линии — Иньиго Прието Лопес и Хосе Наранхо, резервный рефери — Пабло Гонсалес Фуэртес.

Ответная встреча — в Москве на стадионе «Открытие Арена» 29 августа.

