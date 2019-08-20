УЕФА объявил имена судей на матч Лиги Европы «Брага» — «Спартак»

Первый матч отборочного раунда плей-офф Лиги Европы «Брага» — «Спартак» будет судить бригада арбитров из Испании. Как сообщает официальный сайт УЕФА, главным рефери назначен Хавьеро Эстрада Фернандес.

Ему будут помогать судьи на линии — Иньиго Прието Лопес и Хосе Наранхо, резервный рефери — Пабло Гонсалес Фуэртес. «Спартак» и «Брага» проведут первый матч в Португалии 22 августа. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. Ответная игра — в Москве на стадионе «Открытие Арена» 29 августа.

На прошлой стадии турнира португальская команда по сумме двух матчей оказалась сильнее датского «Брондбю», а красно-белые обыграли швейцарский «Тун».

Календарь матчей Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».