УЕФА объявил имена судей на матч Лиги Европы «Брага» — «Спартак»
Первый матч отборочного раунда плей-офф Лиги Европы «Брага» — «Спартак» будет судить бригада арбитров из Испании. Как сообщает официальный сайт УЕФА, главным рефери назначен Хавьеро Эстрада Фернандес.
Ему будут помогать судьи на линии — Иньиго Прието Лопес и Хосе Наранхо, резервный рефери — Пабло Гонсалес Фуэртес. «Спартак» и «Брага» проведут первый матч в Португалии 22 августа. Начало игры — в 22:00 по московскому времени. Ответная игра — в Москве на стадионе «Открытие Арена» 29 августа.
На прошлой стадии турнира португальская команда по сумме двух матчей оказалась сильнее датского «Брондбю», а красно-белые обыграли швейцарский «Тун».
Календарь матчей Лиги Европы можно посмотреть на «Чемпионате».
«Спартак» сыграет с «Брагой» в раунде плей-офф квалификации Лиги Европы
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