Семак: поздравим Дзюбу как обычно. В «Зените» ко всем одинаковое отношение

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился мыслями об игре «Уфы», с которой сине-бело-голубым предстоит встретиться в 7-м туре Российской Премьер-Лиги, а также высказался о нападающем команды Артёме Дзюбы, которому сегодня, 22 августа, исполняется 31 год.



«После первой пары туров было много сказано о пропущенных «Уфой» мячах, но в дальнейшем команда играла организованно и хорошо. Обыграла «Ростов». Большинство игроков я прекрасно знаю, но есть и те, кого не знаю. В атаке есть футболисты с поставленным ударом, которые хорошо бьют издали и со штрафных. У «Уфы» опасные стандарты. Есть и быстрые нападающие, способные убежать. Прежде всего это Слай. Думаю, в целом все прекрасно друг друга изучили, прекрасно понимают, где у кого сильные и слабые стороны. Но одно дело — понимать, а другое – что-то противопоставить на поле.



Готовится ли какой-то особенный подарок для Дзюбы? Всё будет как обычно. У нас отношение ко всем игрокам одинаковое – вне зависимости от того, лидеры они или нет. Мы стараемся создавать равные условия для всех. Артёма я ещё не успел увидеть. Обычно он приезжает одним из последних. Скоро увижу и обязательно поздравлю», — передаёт слова Семака корреспондент «Чемпионата» Анатолий Романов.

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