Вратарь ЦСКА подписал трёхлетний контракт со «СКА-Хабаровск»

Вратарь ЦСКА Георгий Кырнац покинул команду и продолжит карьеру в «СКА-Хабаровск». Об этом сообщил агент футболиста Алексей Сафонов.



«Кырнац переходит в «СКА-Хабаровск», это трансфер. Контракт трёхлетний. Решил сменить команду, потому что нет смысла сидеть в золотой клетке», — сказал Сафонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Георгий Кырнац начинал карьеру в ДЮСШ «Спартак», после чего в 2007 году перешёл в академию «армейской» команды. Дебютировал за основной состав ЦСКА 2 октября 2018 года в домашнем матче 2-го тура Лиги чемпионов с «Реалом» (1:0), выйдя на замену в компенсированное время вместо Ивана Облякова после удаления за две жёлтые карточки Игоря Акинфеева.