Бывший нападающий сборной Ганы скончался в возрасте 40 лет
Бывший футболист сборной Ганы и ряда английских клубов Джуниор Агого скончался в возрасте 40 лет, сообщает Mirror.
Экс-нападающий, испытывавший проблемы со здоровьем с 2015 года, когда он перенёс сердечный приступ, ушёл из жизни в Лондоне, где проживал вместе со своей матерью и собакой.
Агого провёл большую часть карьеры в Англии, где защищал цвета «Шеффилд Уэнсдей», «Линкольн Сити», «Куинз Парк Рейнджерс», «Барнета», «Бристоль Роверс» и «Ноттингем Форест». Также Джуниор успел поиграть в США, Египте и Кипре, а его последним клубом стал «Хиберниан» из Шотландии, в котором он завершил карьеру в 2012 году.
В сборную Ганы Агого вызывался с 2006 по 2009 год. С национальной командой он стал бронзовым призёром Кубка африканских наций в 2008 году.
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