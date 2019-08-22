Бывший нападающий сборной Ганы скончался в возрасте 40 лет

Бывший футболист сборной Ганы и ряда английских клубов Джуниор Агого скончался в возрасте 40 лет, сообщает Mirror.



Экс-нападающий, испытывавший проблемы со здоровьем с 2015 года, когда он перенёс сердечный приступ, ушёл из жизни в Лондоне, где проживал вместе со своей матерью и собакой.



Агого провёл большую часть карьеры в Англии, где защищал цвета «Шеффилд Уэнсдей», «Линкольн Сити», «Куинз Парк Рейнджерс», «Барнета», «Бристоль Роверс» и «Ноттингем Форест». Также Джуниор успел поиграть в США, Египте и Кипре, а его последним клубом стал «Хиберниан» из Шотландии, в котором он завершил карьеру в 2012 году.



В сборную Ганы Агого вызывался с 2006 по 2009 год. С национальной командой он стал бронзовым призёром Кубка африканских наций в 2008 году.