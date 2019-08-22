«Наполи» заинтересовался Чаловым

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов попал в сферу интересов очередного европейского клуба.
Как сообщает Offside Squad в «Твиттере», за прогрессом 21-летнего футболиста следит «Наполи». Итальянский клуб хочет усилить атакующую линию, однако пока не делал «армейцам» предложения по форварду.
Напомним, в конце летнего трансферного окна в Англии Чалов мог перейти в «Кристал Пэлас», однако переход так и не состоялся. Также россиянином интересовались «Арсенал», «Ливерпуль», «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити» и «Тоттенхэм Хотспур». Ранее сообщалось, что за Чаловым активно следят «Монако», «Лацио» и «Валенсия».
Чалов является воспитанником ЦСКА. За первую команду «армейцев» он выступает с 2017 года. В нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Фёдор принял участие в шести матчах, в которых отметился 2 голами и 1 результативной передачей.
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