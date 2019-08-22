«Чайка» выступила с заявлением по поводу обвинений в обмане букмекеров

Пресс-служба ФК «Чайка» выступила с заявлением по поводу обвинений клуба в обмане букмекеров.
«По факту опубликованных в СМИ материалов, в которых содержались сведения о том, что якобы ФК «Чайка» подозревается в обмане букмекеров, ФК «Чайка» сообщает следующее. 21 августа 2019 года в офисе ФК «Чайка» проводилась выемка документов по уголовному делу по факту футбольного матча между ФК «Чайка» и ФК «Черноморец», состоявшегося 13 мая 2019 года, которое возбуждено в отношении неустановленных лиц. О каких-либо подозрениях в организации ставок на матчи с участием ФК «Чайка» в документах, предъявленных Следственным департаментом МВД РФ в качестве оснований для проведения следственных мероприятий, не упоминалось.
Необходимо также подчеркнуть, что по итогам расследования, которое проводил Российский футбольный союз, в адрес руководства и игроков ФК «Чайка» никаких претензий не выдвигалось.
В настоящее время расследование продолжается. ФК «Чайка» заинтересован в тщательном, беспристрастном и объективном разбирательстве», — приводится текст заявления на официальном сайте клуба.
- 22 августа 2019
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