Экс-игрок «МЮ»: когда моя мама умерла, Роналду сказал: «Я с тобой»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Эрик Джемба-Джемба поделился воспоминаниями о бывшем партнёре по команде Криштиану Роналду.

«Если посмотрите на игру Роналду сейчас и на то, как он играл 15 лет назад, то увидите разницу. Он был молод, игра ему давалась. Порой ван Нистелрой, Саа и Руни просто не знали, отдаст ли он им пас. Но они знали, что это была игра Криштиану, и понимали, что он не будет выполнять навес. Передача могла последовать лишь после прохода сквозь защитников. Он не был похож на Бекхэма, который отдавал передачи в одно касание. Роналду нравились трюки.

Иногда Фергюсон говорил Роналду «нет», но я никогда не видел, чтобы он был зол на Криштиану. Фергюсон был как отец для меня, Криштиану, О'Ши, Флетчера, Беллиона и даже Фердинанда!



Люди могут видеть Роналду по телевизору, но они не знают настоящего Криштиану. Криштиану — человек, у которого было тяжёлое детство. Люди думают, что он высокомерный, но Криштиану просто эмоциональный человек. Вам нужно поговорить с ним, чтобы понять, кто он на самом деле. Когда моя мама умерла, он сказал: «Эрик, если я тебе нужен, можешь звонить мне, приехать, не волнуйся, я с тобой».



Когда мы ездили на выездные матчи, то были соседями по комнате. Он был моим лучшим другом. Мы были вместе каждый день на тренировках, иногда я приходил к нему домой, чтобы перекусить. Иногда он приходил ко мне домой, ведь я жил один в старом доме Фердинанда.



Мы всё ещё на связи, но Криштиану постоянно меняет номер телефона. Но если я хочу с ним связаться, это не проблема, я знаю, как это сделать.



Криштиану — мужчина. Он сделает всё для семьи, для друзей. Он делает много пожертвований. Люди не знают об этом, потому что это идёт от чистого сердца. Он отличный парень", — приводит слова Джемба-Джемба Americangambler.