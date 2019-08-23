Тренер «Браги»: в матче со «Спартаком» мы добились того, чего хотели
Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту прокомментировал победу своей команды в первом матче плей-офф раунда Лиги Европы с московским «Спартаком» (1:0).
«Спартак» — опасная команда. Их стратегия была в неожиданных вводах мяча в игру и скоростных прорывах. Они хорошо используют ошибки соперника.
Мы сделали половину дела. Наш план был именно таким: не пропустить и забить гол. Мы добились того, чего хотели. Но в Москве нам будет тяжело, соперник будет играть более смело. Я надеюсь, что мы сумеем воспользоваться пространством и реализуем свои моменты", — приводит слова Са Пинту A Bola со ссылкой на Sport TV.
Матч «Спартак» — «Брага» состоится 29 августа. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало матча в 20:15 мск.
Кононов — о поражении в матче с «Брагой»: в целом игра была равной
- 23 августа 2019
-
00:39
-
00:27
-
00:19
-
00:03
-
00:00
- 22 августа 2019
-
23:58
-
23:52
-
23:37
-
23:33
-
23:16
-
23:14
-
22:53
-
22:51
-
22:41
-
22:23
-
22:16
-
21:53
-
21:35
-
21:34
-
21:13
-
21:10
-
20:53
-
20:47
-
20:41
-
20:07
-
19:52
-
19:47
-
19:30
-
19:27
-
19:13
-
18:51
-
18:45
-
18:42
-
18:28
-
18:27
Партнерский контент