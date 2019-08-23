Тренер «Браги»: в матче со «Спартаком» мы добились того, чего хотели

Главный тренер «Браги» Рикарду Са Пинту прокомментировал победу своей команды в первом матче плей-офф раунда Лиги Европы с московским «Спартаком» (1:0).

«Спартак» — опасная команда. Их стратегия была в неожиданных вводах мяча в игру и скоростных прорывах. Они хорошо используют ошибки соперника.

Мы сделали половину дела. Наш план был именно таким: не пропустить и забить гол. Мы добились того, чего хотели. Но в Москве нам будет тяжело, соперник будет играть более смело. Я надеюсь, что мы сумеем воспользоваться пространством и реализуем свои моменты", — приводит слова Са Пинту A Bola со ссылкой на Sport TV.

Матч «Спартак» — «Брага» состоится 29 августа. Встреча пройдёт в Москве на стадионе «Открытие Арена». Начало матча в 20:15 мск.