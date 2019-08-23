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«Селтик» объявил о переходе вратаря сборной Англии Форстера

«Селтик» объявил о переходе вратаря сборной Англии Форстера
Футбол / Прочие турниры 0

Вратарь «Саутгемптона» Фрейзер Форстер перешёл в «Селтик», сообщается на официальном сайте шотландского клуба.

Клуб из Глазго арендовал голкипера до окончания сезона-2019/20. О наличии в договоре пункта о праве выкупа не сообщается. Ранее Форстер уже выступал за «Селтик» с 2010 по 2014 год.

Форстер перешёл в «Саутгемптон» летом 2014 года из «Селтика». Сумма трансфера составила € 12,5 млн. В минувшем сезоне 31-летний голкипер принял участие в одном матче английского национального чемпионата и пропустил три гола. Ранее он играл за «Ньюкасл Юнайтед», «Стокпорт Каунти», «Бристоль Роверс» и «Норвич Сити». За сборную Англии сыграл шесть матчей. В последний раз Форстер вызывался в национальную команду в 2017 году.

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