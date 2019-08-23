Таблица коэффициентов УЕФА после первых матчей раундов плей-офф ЛЧ и ЛЕ
Стал известен рейтинг ассоциаций УЕФА после первых матчей раундов плей-офф квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.
На этой неделе «Краснодар» потерпел разгром со счётом 0:4 в первом матче квалификации Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом». Проиграл и московский «Спартак» — в первой встрече квалификации Лиги Европы красно-белые уступили «Браге» — 0:1.
1. Испания — 86,355
2. Англия — 74,891
3. Германия — 58,927
4. Италия — 58,510
5. Франция — 50,248
6. Россия — 42,716
7. Португалия — 41,649
8. Бельгия — 32,600
9. Украина — 30,600
10. Турция — 30,400.
Рейтинг страны определяется на основании суммы её коэффициентов за последние пять сезонов. Итоговое место в рейтинге определяет представительство страны в еврокубках спустя сезон.
Беспроигрышная серия Кононова прервалась. Но «Спартак» не был плох
Красно-белые потерпели минимальное поражение в Браге.
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