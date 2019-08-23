Таблица коэффициентов УЕФА после первых матчей раундов плей-офф ЛЧ и ЛЕ

Стал известен рейтинг ассоциаций УЕФА после первых матчей раундов плей-офф квалификации Лиги чемпионов и Лиги Европы.

На этой неделе «Краснодар» потерпел разгром со счётом 0:4 в первом матче квалификации Лиги чемпионов с греческим «Олимпиакосом». Проиграл и московский «Спартак» — в первой встрече квалификации Лиги Европы красно-белые уступили «Браге» — 0:1.

Таблица коэффициентов УЕФА

1. Испания — 86,355

2. Англия — 74,891

3. Германия — 58,927

4. Италия — 58,510

5. Франция — 50,248

6. Россия — 42,716

7. Португалия — 41,649

8. Бельгия — 32,600

9. Украина — 30,600

10. Турция — 30,400.

Рейтинг страны определяется на основании суммы её коэффициентов за последние пять сезонов. Итоговое место в рейтинге определяет представительство страны в еврокубках спустя сезон.