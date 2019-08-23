В «Реале» уверены, что «Барселона» не договорится с «ПСЖ» по Неймару
Мадридский «Реал» взял паузу в переговорах по трансферу бразильского нападающего «ПСЖ» Неймара, утверждает AS.
По данным источника, в «Королевском клубе» уверены, что «Барселона» не сможет сделать «ПСЖ» предложение, которое устроит французов. В связи с этим «Реал» будет ждать до последних дней летнего трансферного окна, чтобы затем сделать соответствующее предложение.
«Реал» может форсировать переговоры по бразильцу лишь в том случае, если «Барселона» приблизится к его трансферу. Впрочем, в Мадриде уверены, что подобного не произойдёт. Также в «Реале» понимают, что возможный трансфер Неймара может усложнить в дальнейшем приобретение форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Тем не менее, «Реал» всё равно намерен купить бразильца.
«ПСЖ» отказался обменять Неймара в «Реал»
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