Сегодня состоится прощальный матч Фернандо Торреса
Испанский нападающий «Саган Тосу» Фернандо Торрес сегодня, 23 августа, проведёт свой прощальный матч.
В последнем матче в карьере форвард сыграет с «Виссел Кобе» во встрече японской Джей-лиги.
35-летний Торрес выступает за «Саган Тосу» с лета прошлого года. Всего в составе японского клуба он принял участие в 39 матчах, в которых стал автором семи забитых мячей, а также отдал две результативные передачи.
Ранее форвард выступал за «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси», «Милан» и вновь «Атлетико». За сборную Испании сыграл 110 матчей и забил 38 голов. Торрес становился победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Челси», а также Лиги Европы с «Атлетико». Двукратный чемпион Европы, чемпион мира—2010.
Ф. Торрес: Джеррард — лучший из тех, с кем я когда-либо играл
- 23 августа 2019
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