Сегодня состоится прощальный матч Фернандо Торреса

Испанский нападающий «Саган Тосу» Фернандо Торрес сегодня, 23 августа, проведёт свой прощальный матч.

В последнем матче в карьере форвард сыграет с «Виссел Кобе» во встрече японской Джей-лиги.

35-летний Торрес выступает за «Саган Тосу» с лета прошлого года. Всего в составе японского клуба он принял участие в 39 матчах, в которых стал автором семи забитых мячей, а также отдал две результативные передачи.

Ранее форвард выступал за «Атлетико», «Ливерпуль», «Челси», «Милан» и вновь «Атлетико». За сборную Испании сыграл 110 матчей и забил 38 голов. Торрес становился победителем Лиги чемпионов и Лиги Европы в составе «Челси», а также Лиги Европы с «Атлетико». Двукратный чемпион Европы, чемпион мира—2010.