«Реал» хочет получить от «ПСЖ» гарантии по трансферу Неймара

«Реал» хочет получить от «ПСЖ» гарантии по поводу функционального состояния нападающего Неймара в связи с его склонностями к травмам прежде, чем вложить большие деньги для совершения трансфера. Как сообщает Marca, в мадридской команде собрали всю информацию о проблемном прошлом форварда в связи с множеством повреждений, и хотят быть уверенными в нынешнем состоянии бразильца.

Ранее стало известно, что Неймар хочет покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно. Претендентом на бразильца помимо «Реала» является и его бывший клуб «Барселона». За ситуацией также следит туринский «Ювентус».



В минувшем сезоне Неймар принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.