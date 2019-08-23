Российский футболист избежал наказания за нарушение антидопинговых правил

Полузащитник «Авангарда» Дмитрий Коробов за нарушение антидопинговых правил получил предупреждение. Об этом сообщил управляющий партнёр юридической группы «КлеверКонсалт» Артём Пацев.



«Дисциплинарным антидопинговым комитетом агентства „РУСАДА“ было принято решение не назначать Дмитрию Коробову какой-либо срок спортивной дисквалификации. Вины или халатности спортсмена в попадании запрещённого вещества в организм не установлено. Футболисту вынесено предупреждение. С Коробова сняты ограничения: с сегодняшнего дня он может тренироваться и принимать участие в официальных соревнованиях», — цитирует Пацева пресс-служба курского клуба.

После матча ФНЛ с «Чертаново» появилась информация о положительной допинг-пробе Коробова. Спортсмену грозила дисквалификация на два года.