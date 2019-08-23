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Зидан — о возможном трансфере Неймара: скорее бы уже наступило 2 сентября

Зидан — о возможном трансфере Неймара: скорее бы уже наступило 2 сентября
Футбол / Испания 0

Главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан не стал обсуждать возможный трансфер бразильского нападающего ПСЖ Неймара.

«У нас завтра матч, я думаю только об этом. Это единственное, о чём мы должны думать: игроки, тренер, персонал.

Я хочу, чтобы 2 сентября наступило как можно скорее. Тогда вопросы о Неймаре закончатся», — приводятся слова Зидана в «твиттере» журналиста Дермота Корригана.

Ранее сообщалось, что в «Королевском клубе» уверены, что «Барселона» не сможет сделать «ПСЖ» предложение, которое устроит французов. В связи с этим «Реал» будет ждать до последних дней летнего трансферного окна, чтобы затем сделать соответствующее предложение.

«Реал» может форсировать переговоры по бразильцу лишь в том случае, если «Барселона» приблизится к его трансферу.

«Реал» хочет получить от «ПСЖ» гарантии по трансферу Неймара
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