«Зенит» обыграл «Уфу» в молодёжном первенстве и вышел на 1-е место

В матче 7-го тура молодёжного первенства России петербургский «Зенит» добился победы над «Уфой» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Уфе на стадионе «Нефтяник». Обслуживал матч арбитр Максим Ересько из Новосибирска.

Счёт был открыт на 33-й минуте. Автором гола стал полузащитник петербургского клуба Максим Бачинский. На 62-й минуте Бачинский довёл преимущество «Зенита» до двух голов, оформив дубль.

«Зенит, набрав 15 очков, вышел на первое место в турнирной таблице молодёжного первенства России. „Уфа“ (1) — на последнем, 16-м месте.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с московским «Спартаком». Матч состоится 31 августа. «Уфе» предстоит домашний матч с «Оренбургом». Встреча пройдёт 30 августа.