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«Зенит» обыграл «Уфу» в молодёжном первенстве и вышел на 1-е место

«Зенит» обыграл «Уфу» в молодёжном первенстве и вышел на 1-е место
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 7-го тура молодёжного первенства России петербургский «Зенит» добился победы над «Уфой» со счётом 2:0. Встреча состоялась в Уфе на стадионе «Нефтяник». Обслуживал матч арбитр Максим Ересько из Новосибирска.

Счёт был открыт на 33-й минуте. Автором гола стал полузащитник петербургского клуба Максим Бачинский. На 62-й минуте Бачинский довёл преимущество «Зенита» до двух голов, оформив дубль.

«Зенит, набрав 15 очков, вышел на первое место в турнирной таблице молодёжного первенства России. „Уфа“ (1) — на последнем, 16-м месте.

В следующем туре «Зенит» на выезде сыграет с московским «Спартаком». Матч состоится 31 августа. «Уфе» предстоит домашний матч с «Оренбургом». Встреча пройдёт 30 августа.

Россия - Молодёжное первенство. 7-й тур
23 августа 2019, пятница. 12:00 МСК
Уфа-мол.
Уфа
0 : 2
Зенит-мол.
Санкт-Петербург
0:1 – Бачинский – 33, 0:2 – Бачинский – 62 (пен)
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