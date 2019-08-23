Хенрик Ларссон ушёл из «Хельсинборга» из-за оскорблений

Главный тренер «Хельсинборга» Хенрик Ларссон покинул свой пост спустя всего два месяца после назначения. Специалист отметил, что принял такое решение из-за большого количества оскорблений в свой адрес. Об этом сообщил официальный сайт шведского клуба.



Под руководством Ларссона «Хельсинборг» успел провести всего девять матчей, в которых дважды одержал победу, дважды сыграл вничью и пять раз проиграл. На данный момент команда занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Швеции.

Специалист уже во второй раз работал с «Хельсинборгом». 10 ноября 2014 года Ларссон был назначен главным тренером клуба, за который выступал ещё футболистом в 1992-1993 и 2006-2009 годах. В конце сезона-2016 «Хельсинборг» не смог удержаться в высшей лиге Швеции впервые за 23 года, после чего Ларссон покинул команду.