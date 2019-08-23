Недвед: Сарри вернётся к работе в «Ювентусе» после перерыва на матчи сборных

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед рассказал о состоянии главного тренера команды Маурицио Сарри, который заболел пневмонией.
«Я передаю всем привет от Сарри. Он вернётся к работе после перерыва на матчи сборных. Маурицио чувствует себя лучше и хочет работать каждый день. Без тренера на скамейке у нас могут возникнуть сложности, но это не критичный момент.
«Ювентус» состоит из профессионализма, работы и жертв. Мы намерены продолжать побеждать», — приводятся слова Недведа в официальном «твиттере» туринского клуба.
Ранее сообщалось, что Сарри пропустит первые два матча итальянской Серии А в сезоне-2019/20 из-за болезни.
Завтра, 24 августа, «Ювентус» на выезде сыграет с «Пармой», а через неделю дома встретится с «Наполи», который Сарри возглавлял с 2015 по 2018 год.
- 23 августа 2019
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