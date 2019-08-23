Сын Сёмина покинул пост наставника эстонской команды после 2,5 месяца работы

Андрей Сёмин, сын главного тренера московского «Локомотива» Юрия Сёмина, покинул должность наставника эстонской команды «Нарва Транс», которую возглавил в начале июня.
«Андрей Юрьевич Сёмин — больше не главный тренер «Нарва Транс». Контракт расторгнут по семейным обстоятельствам. Желаем удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба.
Под руководством Андрея Сёмина «Нарва Транс» провела 14 матчей во всех турнирах. Команда потерпела 8 поражений, одержала 4 победы и 2 раза сыграла вничью.
Ранее Сёмин возглавлял «Знамя Труда», «Мордовию», «СОЮЗ-Газпром», «Балтику» и дубль «Локомотива». Российский специалист работал также в качестве тренера в «Анжи», «Мордовии», «Габале», «Торпедо», минском «Динамо», брянском «Динамо», «Кубани» и «Локомотиве».
- 23 августа 2019
-
23:28
-
23:27
-
23:14
-
23:06
-
22:59
-
22:45
-
22:43
-
22:28
-
22:16
-
22:11
-
21:58
-
21:38
-
21:36
-
21:20
-
21:17
-
20:58
-
20:46
-
20:38
-
20:24
-
20:17
-
20:02
-
19:56
-
19:53
-
19:33
-
19:19
-
19:09
-
19:06
-
18:49
-
18:44
-
18:26
-
18:20
-
17:57
-
17:56
-
17:52
-
17:45