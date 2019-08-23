Российский клуб поборется за защитника «Милана» с «Аталантой» и «Марселем»
Защитник «Милана» Диего Лашальт может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге, сообщает журналист Николо Скира в своём «твиттере».
Согласно информации источника, в годичной аренде 26-летнего футболиста за € 1 млн с последующим правом выкупа заинтересованы «Аталанта» и «Марсель». Также в последние часы в борьбу за урувайца вступил неназванный российский клуб. Принятие решения по будущему футболист отложил на следующую неделю.
В прошлом сезоне на клубном уровне Лашальт принял участие в 29 матчей и сделал 1 результативную передачу. Контракт игрока с «Миланом» рассчитан до лета 2022 года. На счету защитника 19 матчей за сборную Уругвая.
Ранее сообщалось, что заинтересованность в подписании Лашальта проявлял «Зенит».
Лашальт может перейти из «Милана» в «Зенит»
- 23 августа 2019
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