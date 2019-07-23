Лашальт может перейти из «Милана» в «Зенит»

Агенты левого защитника «Милана» Диего Лашальта предложили игрока санкт-петербургскому «Зениту», который пытался приобрести уругвайца в прошлом году, сообщает Сalciomercato.



По данным источника, Лашальт вызывает интерес у итальянских клубов Серии А. Сам 26-летний футболист склоняется к переходу в «Торино», однако руководство туринской команды не готово платить € 14-15 млн, которые требует клуб из Милана.



Также сообщается, что россонери не рассматривают вариант с арендой футболиста сборной Уругвая, даже с правом обязательного выкупа, так как им нужно обязательно продать кого-либо из состава для соответствия финансовому фэйр-плей.

В завершившемся сезоне на клубном уровне Лашальт сыграл 29 матчей и сделал 1 результативную передачу. Контракт игрока с «Миланом» рассчитан до лета 2022 года.

«Зенит» может возобновить интерес к защитнику «Милана» Лашальту