Лашальт может перейти из «Милана» в «Зенит»

Агенты левого защитника «Милана» Диего Лашальта предложили игрока санкт-петербургскому «Зениту», который пытался приобрести уругвайца в прошлом году, сообщает Сalciomercato.
По данным источника, Лашальт вызывает интерес у итальянских клубов Серии А. Сам 26-летний футболист склоняется к переходу в «Торино», однако руководство туринской команды не готово платить € 14-15 млн, которые требует клуб из Милана.
Также сообщается, что россонери не рассматривают вариант с арендой футболиста сборной Уругвая, даже с правом обязательного выкупа, так как им нужно обязательно продать кого-либо из состава для соответствия финансовому фэйр-плей.
В завершившемся сезоне на клубном уровне Лашальт сыграл 29 матчей и сделал 1 результативную передачу. Контракт игрока с «Миланом» рассчитан до лета 2022 года.
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