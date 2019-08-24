Антирекорд игрока «Астон Виллы» по поражениям в АПЛ прервался на 21-м матче

Победа «Астон Виллы» со счётом 2:0 в домашнем матче 3-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» прервала серию поражений полузащитника команды Джека Грилиша, которая состояла из 20 встреч.
Грилиш установил антирекорд по поражениям в чемпионате Англии. До него ни один футболист не проигрывал 20 матчей кряду.
Серия неудач Джека началась в 37-м туре АПЛ сезона-2014/15, когда его «Астон Вилла» была разгромлена «Саутгемптоном» (1:6). В 38-м туре бирмингемский клуб с Грилишем в составе проиграл «Бёрнли» (0:1).
В сезоне-2015/16 «Астон Вилла» потерпела поражение во всех 16 матчах, в которых принимал участие полузащитник, и по итогам турнира вылетела в Чемпионшип. Летом 2019 года команда вернулась в АПЛ и с Джеком проиграла в двух стартовых встречах.
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