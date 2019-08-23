Стали известны финансовые требования Неймара к «Барселоне» и «Реалу»
Форвард «Пари Сен-Жермен» Неймар сообщил свои финансовые требования к «Барселоне» и «Реалу», которые заинтересованы в его подписании. Об этом информирует AS со ссылкой на телепередачу Jugones.
Согласно данным источника, 27-летний нападающий парижан поставил перед сине-гранатовыми и «Королевским клубом» следующие условия: он хочет подписать контракт сроком на пять лет и зарабатывать € 35 млн в год.
Напомним, 27-летний Неймар хочет покинуть «ПСЖ» в летнее трансферное окно.
В минувшем сезоне Неймар принял участие в 28 матчах во всех турнирах на клубном уровне, в которых стал автором 23 забитых мячей, а также 13 результативных передач. Контракт форварда с французским клубом действителен до 30 июня 2022 года.
Неймар поставил ультиматум «Барселоне»
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