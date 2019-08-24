Лэмпард: у Торреса фантастическая карьера, он хороший человек и мой друг
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард поделился мнением о своём бывшем партнёре по лондонскому клубу Фернандо Торресе, который вчера, 23 августа, завершил карьеру.
«У него фантастическая карьера, а также это хороший человек и мой друг. Мы по-прежнему общаемся. Он связался со мной, когда я завершил игровую карьеру, и я сделал то же самое для него, потому что мы испытываем уважение друг к другу, и он был хорошим парнём в рамках коллектива.
У него было несколько непростых периодов здесь, но также у него были и моменты славы, как и в ходе всей его карьеры.
Поздравляю его с завершением карьеры и желаю ему всего наилучшего во всём, чем он теперь решит заняться», — приводит слова Лэмпарда пресс-служба клуба.
Шюррле — Торресу: счастливого окончания карьеры
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