«Уфа» — «Зенит»: составы команд на матч 7-го тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Зенита» на матч 7-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «Нефтяник» в Уфе. Начало матча — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт платную прямую видеотрансляцию игры.



«Уфа»: Беленов, Сухов, Пуцко, Табидзе, Йокич, Неделчару, Фомин, Емельянов, Карп, Козлов, Гиоргобиани.



Запасные: Шафинский, Чернов, Аликин, Никитин, Кротов, Алиев, Голубев, Фольмер, Тилль, Бизяк.



«Зенит»: Лунёв, Иванович, Смольников, Ракицкий, Дуглас Сантос, Оздоев, Ерохин, Ригони, Барриос, Дзюба, Азмун.



Запасные: Кержаков, Васютин, Терентьев, Мевля, Маммана, Жирков, Сутормин, Кузяев, Мусаев, Мак.



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. В роли его ассистентов выступят Алексей Стипиди (Краснодар) и Николай Ерёмин (Москва). Резервным рефери на игру назначен Евгений Кукуляк (Калуга).