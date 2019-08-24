«Челси» чуть не упустил победу после удара в перекладину игрока «Норвича». Видео

Защитник «Норвич Сити» Бен Годфри пробил головой в перекладину после подачи углового на 72-й минуте домашнего матча 3-го тура английской Премьер-лиги с «Челси». Кепа даже не пытался достать летевший в угол мяч, но надёжно забрал отскок.

Видео доступно на «Чемпионате».

Абрахам шикарным дальним ударом вывел «Челси» вперёд в матче с «Норвичем». Видео

3-й тур АПЛ стартовал в пятницу, 23 августа. «Астон Вилла» на своём поле победила «Эвертон» со счётом 2:0.



24 августа также встречаются «Уотфорд» – «Вест Хэм Юнайтед», «Манчестер Юнайтед» – «Кристал Пэлас», «Шеффилд Юнайтед» – «Лестер Сити», «Брайтон энд Хоув Альбион» – «Саутгемптон» и «Ливерпуль» – «Арсенал».



Тур завершится в воскресенье, 25 августа, матчами «Борнмут» – «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур» – «Ньюкасл Юнайтед» и «Вулверхэпмтон» – «Бёрнли».