Хавбек «Витесса» Мусонда получил рецидив травмы колена в 5-й раз за год

Полузащитник «Витесса» Чарли Мусонда в очередной раз выбыл из строя из-за травмы, сообщает De Gelderlander.
По данным источника, у футболиста в пятый раз за последние 12 месяцев произошёл рецидив травмы колена. Хавбек покинул расположение арнемского клуба и отправился на реабилитацию в «Челси», которому принадлежит.
«Мы хотели выпустить Чарли в ближайшем матче минут на 60. Но у него снова эта хроническая травма. Трудно вернуться на уровень после такой травмы. Нам остаётся только ждать. Проблема была известна давно. Мы сделали всё возможное, чтобы помочь Мусонде вернуть уверенность в своих силах. Но его травма такова, что он будет страдать из-за неё всю жизнь. Чарли нужно научиться жить с этим», — сказал главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий.
- 24 августа 2019
-
19:08
-
19:06
-
18:59
-
18:57
-
18:56
-
18:54
-
18:53
-
18:46
-
18:34
-
18:29
-
18:28
-
18:28
-
18:19
-
18:17
-
18:12
-
17:58
-
17:53
-
17:47
-
17:41
-
17:31
-
17:22
-
17:13
-
17:01
-
16:48
-
16:45
-
16:30
-
16:26
-
16:25
-
16:12
-
16:07
-
16:03
-
16:00
-
15:53
-
15:46
-
15:32