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Хавбек «Витесса» Мусонда получил рецидив травмы колена в 5-й раз за год

Хавбек «Витесса» Мусонда получил рецидив травмы колена в 5-й раз за год
Футбол / Прочие турниры 0

Полузащитник «Витесса» Чарли Мусонда в очередной раз выбыл из строя из-за травмы, сообщает De Gelderlander.

По данным источника, у футболиста в пятый раз за последние 12 месяцев произошёл рецидив травмы колена. Хавбек покинул расположение арнемского клуба и отправился на реабилитацию в «Челси», которому принадлежит.

«Мы хотели выпустить Чарли в ближайшем матче минут на 60. Но у него снова эта хроническая травма. Трудно вернуться на уровень после такой травмы. Нам остаётся только ждать. Проблема была известна давно. Мы сделали всё возможное, чтобы помочь Мусонде вернуть уверенность в своих силах. Но его травма такова, что он будет страдать из-за неё всю жизнь. Чарли нужно научиться жить с этим», — сказал главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий.

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