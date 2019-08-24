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«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне, проиграв «Уфе»

«Зенит» потерпел первое поражение в сезоне, проиграв «Уфе»
Футбол / РПЛ 0

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала «Зенит». Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал полузащитник «Уфы» Даниил Фомин, отправивший мяч в ворота команды из Санкт-Петербурга на 79-й минуте. Результативную передачу в актив записал нападающий Ловро Бизяк.

Для «Зенита» это поражение стало первым в нынешнем сезоне. В предыдущих шести турах сине-бело-голубые одержали четыре победы и дважды сыграли вничью.

«Зенит», набрав 14 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Уфа» (10) занимает девятое место.

В 8-м туре РПЛ «Уфа» 31 августа на своём поле сыграет с «Оренбургом», а «Зенит» 1 сентября в гостях встретится с московским «Спартаком».

Россия - Премьер-Лига. 7-й тур
24 августа 2019, суббота. 16:30 МСК
Уфа
Уфа
1 : 0
Зенит
Санкт-Петербург
1:0 – Фомин – 79
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