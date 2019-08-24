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Победный гол в контратаке — в видеообзоре матча «Уфа» — «Зенит»

Победный гол в контратаке — в видеообзоре матча «Уфа» — «Зенит»
Футбол / РПЛ 0

В матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги «Уфа» принимала «Зенит». Встреча прошла в Уфе на стадионе «Нефтяник» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев. Для башкирского клуба победа над командой из Санкт-Петербурга стала первой в истории.

Автором единственного гола стал полузащитник «Уфы» Даниил Фомин, отправивший мяч в ворота команды из Санкт-Петербурга на 79-й минуте. Результативную передачу в актив записал нападающий Ловро Бизяк.

Для «Зенита» это поражение стало первым в нынешнем сезоне. В предыдущих шести турах сине-бело-голубые одержали четыре победы и дважды сыграли вничью.

«Зенит», набрав 14 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Уфа» (10) занимает девятое место.

Видео можно посмотреть в Rutube-канале РПЛ.

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