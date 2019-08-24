Матип головой после углового открыл счёт в матче «Ливерпуль» – «Арсенал». Видео

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Арсенал» счёт был открыт на 41-й минуте. Отличился защитник хозяев Жоэль Матип.
После подачи углового Трентом Александер-Арнольдом Матип выиграл верховую борьбу у соперников и головой отправил мяч в ворота.
Видео доступно на «Чемпионате».
3-й тур АПЛ стартовал в пятницу, 23 августа. «Астон Вилла» на своём поле победила «Эвертон» со счётом 2:0.
24 августа «Челси» в гостях обыграл «Норвич Сити» – 3:2, «Манчестер Юнайтед» дома уступил «Кристал Пэлас» – 1:2, «Шеффилд Юнайтед» на своём поле потерпел поражение от «Лестер Сити» – 1:2, «Саутгемптон» на выезде победил «Брайтон энд Хоув Альбион» – 2:0, «Уотфорд» дома проиграл «Вест Хэм Юнайтед» – 1:3.
Тур завершится в воскресенье, 25 августа, матчами «Борнмут» – «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур» – «Ньюкасл Юнайтед» и «Вулверхэмптон» – «Бёрнли».
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