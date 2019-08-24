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Хавбек «Уфы» Фомин, забивший «Зениту»: старались показать себя Черчесову

Хавбек «Уфы» Фомин, забивший «Зениту»: старались показать себя Черчесову
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Уфы» Даниил Фомин прокомментировал победу в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:0). Хавбек стал автором единственного гола. На этой встрече присутствовал главный тренер сборной России Станислав Черчесов.

«В конце нам немножко повезло. Рады, что сумели выиграть. Знали, что на матч приедет главный тренер сборной Станислав Черчесов. Все старались показать себя с лучшей стороны», — приводит слова Фомина «Матч ТВ».

Для башкирского клуба победа над командой из Санкт-Петербурга стала первой в истории. Ранее «Уфа» и «Зенит» встречались на поле в 10 матчах. Семь побед одержал петербургский клуб, трижды была зафиксирована ничья.

«Зенит», набрав 14 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Уфа» (10) занимает девятое место.

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