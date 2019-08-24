Сулейманов: у нас было больше моментов, чем у «Локомотива», но это футбол

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал ничейный результат матча 7-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1).
«Получилась хорошая, интересная игра. У нас было больше моментов, чем у „Локомотива“, но это футбол. Думаю, „Краснодар“ смотрелся свежее в концовке, потому что мы в сезоне. У нас есть силы, есть восстановление. Лучше играть два-три матча в неделю, чем раз в неделю. Пропущенный гол не довлел, мы продолжали так же играть. Может, это даже дало нам импульс. Вы видели, во втором тайме мы прибавляли.
Все команды проигрывали — 0:4, даже великие. И в нашей истории такое тоже случилось. Нельзя смотреть на прошлое, надо смотреть в будущее и на каждую игру настраиваться. С „Олимпиакосом“ ещё ничего не потеряно», — сказал Сулейманов в эфире телеканала «Матч Премьер».
- 24 августа 2019
-
22:21
-
22:21
-
22:15
-
22:00
-
21:56
-
21:53
-
21:51
-
21:41
-
21:34
-
21:33
-
21:22
-
21:21
-
21:16
-
21:10
-
20:57
-
20:57
-
20:54
-
20:47
-
20:44
-
20:41
-
20:39
-
20:32
-
20:25
-
20:19
-
20:17
-
20:06
-
20:06
-
19:55
-
19:48
-
19:47
-
19:44
-
19:34
-
19:24
-
19:21
-
19:08