Сулейманов: у нас было больше моментов, чем у «Локомотива», но это футбол

Нападающий «Краснодара» Магомед-Шапи Сулейманов прокомментировал ничейный результат матча 7-го тура чемпионата России с «Локомотивом» (1:1).



«Получилась хорошая, интересная игра. У нас было больше моментов, чем у „Локомотива“, но это футбол. Думаю, „Краснодар“ смотрелся свежее в концовке, потому что мы в сезоне. У нас есть силы, есть восстановление. Лучше играть два-три матча в неделю, чем раз в неделю. Пропущенный гол не довлел, мы продолжали так же играть. Может, это даже дало нам импульс. Вы видели, во втором тайме мы прибавляли.



Все команды проигрывали — 0:4, даже великие. И в нашей истории такое тоже случилось. Нельзя смотреть на прошлое, надо смотреть в будущее и на каждую игру настраиваться. С „Олимпиакосом“ ещё ничего не потеряно», — сказал Сулейманов в эфире телеканала «Матч Премьер».

«Краснодар» и «Локомотив» сыграли вничью и догнали «Зенит»