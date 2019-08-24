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Хет-трик Левандовски принёс «Баварии» крупную победу над «Шальке-04»

Хет-трик Левандовски принёс «Баварии» крупную победу над «Шальке-04»
Футбол / Германия 0

В матче 2-го тура чемпионата Германии мюнхенская «Бавария» разгромила гельзенкирхенский «Шальке-04» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Гельзенкирхене на стадионе «Фельтинс-Арена».

Счёт был открыт на 20-й минуте. Автором гола стал Роберт Левандовски, который реализовал пенальти. В начале второго тайме он же увеличил разрыв в счёте. На 75-й минуте Левандовски довёл счёт до крупного, оформив хет-трик. Голевой передачей в этом эпизоде отметился Кингсли Коман.

«Бавария», набрав четыре очка, поднялась на четвёртое место в турнирной таблице немецкого национального чемпионата. «Шальке-04» — на 12-м месте в таблице.

В 3-м туре «Бавария» дома сыграет с «Майнцем». «Шальке-04» на своём поле встретится с «Гертой». Оба матча состоятся 31 августа.

Германия - Бундеслига. 2-й тур
24 августа 2019, суббота. 19:30 МСК
Шальке-04
Гельзенкирхен
0 : 3
Бавария
Мюнхен
0:1 – Левандовски – 20 (пен), 0:2 – Левандовски – 50, 0:3 – Левандовски – 75
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