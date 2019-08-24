«МЮ» – «Кристал Пэлас» – 1:2: Обзор матча, видео голов и лучших моментов

«Манчестер Юнайтед» дома уступил «Кристал Пэлас» со счётом 1:2 в матче 3-го тура английской Премьер-лиги. Счёт на 32-й минуте открыл нападающий гостей Джордан Айю. На 89-й минуте полузащитник хозяев Даниэль Джеймс восстановил равновесие. Но в компенсированное время, на 3-й добавленной минуте, защитник Патрик ван Анхольт принёс «Кристал Пэлас» победу.

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3-й тур АПЛ стартовал в пятницу, 23 августа. «Астон Вилла» на своём поле победила «Эвертон» со счётом 2:0.



24 августа «Челси» в гостях обыграл «Норвич Сити» – 3:2, «Шеффилд Юнайтед» на своём поле потерпел поражение от «Лестер Сити» – 1:2, «Саутгемптон» на выезде победил «Брайтон энд Хоув Альбион» – 2:0, «Уотфорд» дома проиграл «Вест Хэм Юнайтед» – 1:3., Ливерпуль» на своём поле победил «Арсенал».



Тур завершится в воскресенье, 25 августа, матчами «Борнмут» – «Манчестер Сити», «Тоттенхэм Хотспур» – «Ньюкасл Юнайтед» и «Вулверхэмптон» – «Бёрнли».