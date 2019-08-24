Дубль Салаха — в видеообзоре матча «Ливерпуль» — «Арсенал»

В матче 3-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал лондонский «Арсенал». Встреча прошла в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась со счётом 3:1 в пользу хозяев.



Автором первого гола стал защитник «Ливерпуля» Жоэль Матип на 41-й минуте после передачи хавбека Трента Александер-Арнольда. В начале второго тайма преимущество мерсисайдцев увеличил нападающий Мохамед Салах, реализовавший пенальти. На 58-й минуте Салах оформил дубль, голевой пас отдал защитник Фабиньо. В концовке матча мяч в ворота хозяев отправил хавбек «Арсенала» Лукас Торрейра.



«Ливерпуль», набрав 9 очков, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии, «Арсенал» (6) занимает второе место.

Видеообзор матча можно посмотреть на «Чемпионате».