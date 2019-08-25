Магнуссон: российские игроки могли бы больше работать, чтобы развиваться

Защитник ЦСКА Хёрдур Магнуссон считает, что для развития таланта российским футболистам нужно больше работать над собой, и тогда их заметят европейские клубы.



«Из Исландии есть шанс уехать играть в другую страну, только если у тебя есть талант, а главное – ты трудолюбив. В 16 лет я отправился в «Ювентус», не побоялся этого, хотя мне говорили: «Ты еще слишком юный. Поиграй дома, набери количество матчей». Но я хотел прогрессировать в большом клубе, учиться футболу в его большой структуре. Считаю, что я принял верное решение в своей карьере.



Мне кажется, российские игроки могли бы больше работать над собой, чтобы развиваться и прогрессировать. А клубам стоит чаще смотреть на них, давать шанс, и тогда они, по идее, должны будут стремиться уезжать в Европу, а клубы смогут на этом зарабатывать», – приводит слова Магнуссона пресс-служба ЦСКА.

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