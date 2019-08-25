Вандерсон: «Краснодар» не собирается сдаваться

Полузащитник «Краснодара» Вандерсон Масиэл прокомментировал ничью с «Локомотивом» (1:1) в РПЛ, а также поделился ожиданиями от ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов против «Олимпиакоса». Напомним, что первая игра завершилась со счётом – 0:4.
«Это был достаточно интересный матч и для нас, и для «Локомотива». Несмотря на сложный график, вышли на игру с хорошим настроем. Хотели победить и взять три очка, но так сложилась игра.
Сейчас все наши мысли будут направлены на то, чтобы подготовиться к матчу во вторник. В футболе всё может произойти, главное – выйти на поле с правильным настроем и быть готовыми на все 100 процентов.
Конечно, «Краснодар» не собирается сдаваться. Мы оставим все силы на поле, чтобы пройти в групповой этап Лиги чемпионов.
Футболисты должны быть готовы ко всему, даже к таким поражениям, как в Греции. Было достаточно тяжело, но жизнь продолжается. Мы сделали выводы, и вышли сегодня на поле с другим настроем», – приводит слова Вандерсона «Евро-Футбол.Ру».
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