Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
«Тоттенхэм Хотспур» — «Ньюкасл». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Защитник «Фламенго» Луис: у меня было три-четыре предложения

Защитник «Фламенго» Луис: у меня было три-четыре предложения
Футбол / Испания 0

Защитник «Фламенго» Филипе Луис подтвердил, что его карьера после «Атлетико» могла продолжиться в другом клубе.

«В последний момент у меня было три-четыре предложения. Например, от дортмундской «Боруссии». Это было очень хорошее предложение, но я не хотел переходить в эту команду. У меня не было страстного желания непременно выступать за «Боруссию».

С января по март вёл переговоры с «Манчестер Сити», но тут ничего не вышло. Был звонок из «Лиона», от Жуниньо Пернамбукано, но я сказал, что смогу дать ответ только после Кубка Америки, и они взяли другого футболиста.

Были варианты из Турции, Китая и других стран, но ни один из них мне не понравился», – приводит слова Луиса Globo Esporte.

В 2019 году Филипе подписал контракт с «Фламенго» сроком до декабря 2021 года.

Нападающий «Фламенго» развил одну из самых высоких скоростей в истории футбола
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент