Защитник «Фламенго» Луис: у меня было три-четыре предложения

Защитник «Фламенго» Филипе Луис подтвердил, что его карьера после «Атлетико» могла продолжиться в другом клубе.



«В последний момент у меня было три-четыре предложения. Например, от дортмундской «Боруссии». Это было очень хорошее предложение, но я не хотел переходить в эту команду. У меня не было страстного желания непременно выступать за «Боруссию».



С января по март вёл переговоры с «Манчестер Сити», но тут ничего не вышло. Был звонок из «Лиона», от Жуниньо Пернамбукано, но я сказал, что смогу дать ответ только после Кубка Америки, и они взяли другого футболиста.



Были варианты из Турции, Китая и других стран, но ни один из них мне не понравился», – приводит слова Луиса Globo Esporte.

В 2019 году Филипе подписал контракт с «Фламенго» сроком до декабря 2021 года.