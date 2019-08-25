Защитник «Фламенго» Луис: у меня было три-четыре предложения

Защитник «Фламенго» Филипе Луис подтвердил, что его карьера после «Атлетико» могла продолжиться в другом клубе.
«В последний момент у меня было три-четыре предложения. Например, от дортмундской «Боруссии». Это было очень хорошее предложение, но я не хотел переходить в эту команду. У меня не было страстного желания непременно выступать за «Боруссию».
С января по март вёл переговоры с «Манчестер Сити», но тут ничего не вышло. Был звонок из «Лиона», от Жуниньо Пернамбукано, но я сказал, что смогу дать ответ только после Кубка Америки, и они взяли другого футболиста.
Были варианты из Турции, Китая и других стран, но ни один из них мне не понравился», – приводит слова Луиса Globo Esporte.
В 2019 году Филипе подписал контракт с «Фламенго» сроком до декабря 2021 года.
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