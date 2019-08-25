Скомина обслужит матч «Краснодар» — «Олимпиакос»
Ответный матч раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов «Краснодара» с «Олимпиакосом» будет судить бригада арбитров из Словении. Как сообщает официальный сайт Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), главным арбитром встречи будет Дамир Скомина.
Его помощниками назначены Юре Прапротник и Роберт Вукан. Резервный рефери — Раде Обренович. За систему видеоассистента рефери (VAR) будет отвечать итальянский арбитр Массимилиано Иррати.
Первая игра, прошедшая 21 августа, завершилась разгромной победой греческой команды со счётом 4:0. Ответный матч пройдёт во вторник, 27 августа, в Краснодаре. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.
Календарь матчей Лиги чемпионов можно посмотреть на «Чемпионате».
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