Вальверде: в матче с «Атлетиком» Гризманн не произвёл большого впечатления

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде в преддверии матча 2-го тура испанской Примеры с «Бетисом» отметил, что не был доволен игрой нападающего Антуана Гризманна в прошлом туре.



«В матче с „Атлетиком“ Гризманн не произвёл большого впечатления. Мы хотим, чтобы он больше включался в работу, действовал решительнее. Мы хотим видеть его результативность. Я уверен, если включится в процесс, он сможет влиять на ход игры. Ему необходимо обрести свой путь в „Барселоне“, и тогда всё получится», — приводит слова Вальверде Sport.es.



«Барселона» выкупила Гризманна у «Атлетико» за € 120 млн. Форвард заключил с каталонцами пятилетний контракт. Сумма отступных в соглашении француза с «Барселоной» составляет € 800 млн.

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