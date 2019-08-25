Вальверде: в матче с «Атлетиком» Гризманн не произвёл большого впечатления
Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде в преддверии матча 2-го тура испанской Примеры с «Бетисом» отметил, что не был доволен игрой нападающего Антуана Гризманна в прошлом туре.
«В матче с „Атлетиком“ Гризманн не произвёл большого впечатления. Мы хотим, чтобы он больше включался в работу, действовал решительнее. Мы хотим видеть его результативность. Я уверен, если включится в процесс, он сможет влиять на ход игры. Ему необходимо обрести свой путь в „Барселоне“, и тогда всё получится», — приводит слова Вальверде Sport.es.
«Барселона» выкупила Гризманна у «Атлетико» за € 120 млн. Форвард заключил с каталонцами пятилетний контракт. Сумма отступных в соглашении француза с «Барселоной» составляет € 800 млн.
Табличку Гризманна у стадиона «Атлетико» вновь забросали мусором
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